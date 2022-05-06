近來國內新冠肺炎疫情持續升溫，有不少民眾都反應在確診後，卻沒有收到簡訊或電子確診通知。對此，基隆市長林右昌表示，經過調查，發現民眾一開始留下的聯絡方式或是電話填寫格式是錯誤的，才導致遲遲收不到相關資訊。

林右昌表示，由於反應收不到簡訊或電子確診通知書的民眾不少，各縣市地方政府也一直很困擾。他說，「後來發現，原來我們大家從一開始就犯錯了！」

林右昌指出，市府接到民眾陳情，回頭處理時，發現有很高比例的電話是錯的，或是沒有留電話，或是留的是市話。後來又進一步發現，民眾電話的填寫格式如果錯誤，那麼簡訊系統也無法正常發送，例如：在號碼間習慣加上「－」，或是加上空白鍵，又或是在手機號碼後面再加上家中電話，或者是字跡太潦草輸入時發生錯誤。

林右昌建議，若民眾前往採檢站進行PCR採檢，請務必確認採檢人員幫你填寫的手機號碼是正確的。其次，若民眾是在醫療院所進行篩檢，請主動要求醫療院所要更新你手機號碼與聯絡地址，因為有些院所是直接將原有病歷上的資料直接上傳。

林右昌認為，透過仔細填寫及確診相關聯絡資料，相信可以有效解決民眾收不到簡訊或電子確診通知書等問題。