衛福部估5月中旬是疫情高峰，下周單日恐破10萬，引起各界討論，前台大感染科醫師林氏璧以紐西蘭為例，指出台灣達疫情高峰後，至少要1.5個月才會開始下降。不過，台灣疫情高峰出現的時間點，恐會受到4變數影響，包括台灣檢驗量能、快篩即陽性的政策、民眾自動收緊NPI與各縣市疫情不同步，因此實在很難預測。

衛福部估下周三（11日）單日確診將落在5萬至10萬例，預估在5月中旬會達到疫情高峰，5月底開始往下。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則說，很難預估5月20日就是高峰，看國外的流行曲線大概是一個月達到高峰，之後恐要過3至5個月才會降到原來的水準。

對此，林氏璧今（6日）在臉書發文認同李秉穎的說法，坦言疫情變數多，實在很難預測，衛福部模型是以Rt值2的前提來算，但目前台灣檢驗量能上不太去，快篩陽性即確診的制度何時啟動，這些都會影響到確診高峰出現的時間點；另不論政策如何，民眾明顯自動收緊增加NPI（非藥物介入措施），且還要考慮各縣市疫情不同步問題。

林氏璧也說，透過觀察國外的疫情曲線，壓平曲線的國家像是紐西蘭與新加坡，高點會有個高原期維持一個月左右，因此他覺得台灣的曲線大概也會像是那樣，頂多一個半月就會開始下降，但下降之後可能也會緩降下來。

林氏璧透露，日本這次的疫情就降很慢，而紐西蘭也沒有降到谷底。會維持在一定程度的流行，可能就會像是李秉穎所說的那樣，整個疫情回到原本低度流行的狀態，可能需要3至5個月的時間，當然期間若有新的變種病毒出現，那也可能會是變數。