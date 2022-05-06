黃捷快篩陽性。（黃捷提供）

確診燒進高雄巿議會？鳳山議員黃捷6日在臉書自曝「歹勢，我可能也確診了」，她說，周三有些喉嚨癢，快篩陰性。周四開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥。今天一早去鳳山醫院PCR，目前正在等待結果。

黃捷表示，她在今年1月已接種完3劑疫苗，出門也都做好防疫措施，但Omicron傳染力強，若是真的確診了也坦然接受，會保持平常心，好好休養，感謝大家的關心。

黃捷等待PCR採檢結果。（黃捷提供）

她說，目前症狀不算嚴重，主要是發燒、喉嚨痛、咳嗽。周三出現些微症狀後，已自主在家休息，停止行程，這3天都未接觸鄉親，今天開始也會自主居家隔離。

服務處今天不對外開放，造成大家困擾很抱歉，服務處目前已完成自主清消，服務處同仁也會進行快篩，請鄉親不用擔心！

黃捷也請大家隨時留意自身狀況，若身體出現呼吸道症狀、發燒、腹瀉或嗅味覺異常，務必快篩確認！