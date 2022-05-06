本土確診爆量，一名媽媽表示，4月底確診到現在快要解隔離，期間兒子也一起確診，經過這次的經驗，她勸大家在家裡備好退燒藥、大量喉片、精油、發泡錠與益生菌，也要有靠譜的親朋好友，因為被隔離的時候，真的超需要別人幫忙的；同時，她也分享了確診至今身體出現3大症狀，包括低燒、喉嚨痛與咳嗽。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，她在4月25日快篩陽性，去醫院採檢PCR以後返家等待結果，沒想到先是睡不好，後來就出現當初打AZ疫苗後，下肢痠與心悸的症狀，好在隔天起床症狀就消失了。26日PCR結果出爐，她確診了，當晚開始低燒、喉嚨痛與咳嗽，但吃過感冒藥就沒啥大礙。

女網友表示，4月27日她起床就退燒了，只剩下喉嚨乾癢與咳嗽的症狀。不過，本來陰性的兒子也跟著開始咳嗽與發燒，雖然吃藥後有緩解，但她不放心，因此通報衛生局以後，便自行開車帶兒子去醫院PCR採檢。

女網友透露，4月28日是她確診以來最難熬的一天，因為兒子一早就喊說頭暈，而且幾乎快站不穩，同時也完全沒胃口、不想吃早餐，後來又開始肚子痛和腹瀉，讓原PO擔心到不行，因為這些症狀都是專家建議要特別注意的。尤其每當兒子告訴她想睡覺的時候，她就會開始焦慮，一方面希望孩子可以好好睡覺增強抵抗力，但又擔心對方睡太熟恐是「意識不清」。所幸當晚兒子狀況就好轉，反倒是她喉嚨痛到睡不著。

女網友也說，確診第4天她還是持續咳嗽；確診第5天才收到傳說中的關懷箱；確診第6天一切安好；確診第7天收到隔離通知單，同時也吃了第二盒的清冠一號，她認為有吃真的有差，剛吃完的時候，喉嚨和胸口都很順暢，不會卡卡悶悶的。

女網友坦言，經過這次與兒子雙雙確診的經驗，建議大家最好在家中備好退燒藥、大量喉片、精油、發泡錠與益生菌。另外，就是要有靠譜的親朋好友，居家照護與隔離的期間，不能夠外出，真的很需要別人幫忙。