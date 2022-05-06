快篩陽怎麼辦？一名網友透露，她放棄打1922通報，改走台北市政府提供的專線電話，結果隔天確診後就收到簡訊通知，速度有夠快。網推這招超實用，畢竟很可能遲早輪到自己有需要，「非常有幫助啊！終於知道整個SOP了」。

該名網友在臉書社團「信義區三兩事」表示，4日出現喉嚨痛症狀，原本以為因為晚睡的關係，但室友警覺性高，堅持要她做快篩，「結果真的兩條線」。她當下想，1922一定很多人打，隨即改撥台北市防疫專線，打了13分鐘才有人接。

原PO表示，電話那一頭的專人明顯疲憊，但還是很有耐心地回應，「快篩陽性的話，可去聯醫各院區做公費PCR」。原PO提醒，北市府區公所的居家關懷中心都有提供服務，時間是上午9點到下午5點。

原PO直呼，要是沒有聽室友的話，真的跟一般感冒沒兩樣，「應該還有很多無症狀、沒篩劑的人，不自覺地在外面跑來跑去，但別怪他們，這波Omicron就是這樣」。