指揮中心宣布「快篩陽即確診」防疫政策5月12日上路，讓不少保險業叫苦連天，直呼賠慘了，對此指揮官陳時中直言「幫不上忙」。民眾黨立委張其祿批評，陳時中再度甩鍋給產壽險業者及民眾，「有政府，會做事」再度成為空談！

張其祿指出，新冠肺炎疫情加劇衝擊我國社會，甚至已經憾動保險這個社會風險分散、緩衝機制。在政府5月5日宣布「快篩陽即確診5月12日上路」之後，產壽險業者一陣譁然，深怕「快篩陽視同確診」後可能因快篩試劑結果造假、準確率認定之疑慮，恐導致產壽險業者慘賠。

張其祿直言，先前在財政委員會質詢時他早已提出，國際上就有泰國2家保險公司因疫情大爆發，無法承擔防疫保單所帶來龐大的索賠金額，最後因財務困難被吊銷執照；但現今中央疫情指揮中心陳時中指揮官只以一句「沒法幫保險公司想這問題」再度甩鍋給產壽險業者及民眾，「有政府，會做事」再度成為空談！

對此，張其祿稱，他已要求金管會保險局針對「快篩陽性視同確診」之新防疫政策牽涉防疫保單理賠認定問題進行處理，保險局回覆已會請產險公會進行研究，盡快研議並訂出理賠指引並盡快對外界說明；另針對各大保險公司風險承壓情形，金管會已業請業者進行相關壓力測試。

張其祿強調，他也會持續緊盯金管會、中央疫情指揮中心、衛福部等相關部會負起責任，確實達成協調及合作，儘快公布合理產壽險認定處理機制；中央政府也必須調節醫療及開立證明文書之量能，針對防疫因政策變動導致確診通知方式改變、延宕、就醫證明塞車等問題衍生的相關爭議儘快提出對策，及時解決對產壽險業者及國民之衝擊。