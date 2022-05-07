國內疫情升溫，確診創新高，不少民眾擔心保險公司承擔過多風險，是否會賠不起，或是賠不到，而擠往急診請醫生開立確診證明。對此，金管會主委黃天牧出席疫情記者會時表示，民眾不用急於一時請醫師開具診斷證明書，只要保險契約成立，兩年內都可申請理賠，請大家發揮同理心，將醫療資源留給更需要的民眾，避免不必要的憾事發生。

黃天牧說，近來不少投保防疫險的民眾，急於取得理賠文件，如診斷證明書等，紛紛跑到急診室請醫生開診斷說明書，導致急診醫療資源被申請做PCR檢測或診斷證明占據，而排擠真正需要急診醫療資源的民眾，因而發生一些憾事。

黃天牧強調，依保險法65條規定，從保險契約請求權開始，有兩年時效，所以民眾不用急於一時請醫師開具診斷證明書，請大家發揮同理心，因為還有更多弱勢老年民眾，急需醫療資源，但醫療院所被開立診斷證明的民眾占據，他向投保的民眾呼籲，兩年內都可申請理賠，不用急於一時，搶去醫院做兩年內都能做的事。