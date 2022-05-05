急診醫療已開始崩潰！一名醫師透露，急診篩檢區昨6小時內湧入150多人來看診，且多是快篩陽性的民眾，病人超多、時間很少的狀態，平均每個人他只能看1至2分鐘，根本來不及好好診斷、評估病患的狀況，但又無法叫病人久等，因為這樣急診室就會被上百位快篩陽性的民眾塞爆，若是發生交叉感染，那就真的只能一起死。

一名醫師今在PTT上發文說，昨天他鎮守急診篩檢區，6個小時來了超過150個人，多是快篩陽性的人，平均下來，每個人分到的時間只有2分鐘多一點，這2分鐘還包含叫名字以後姍姍來遲的狀態、打單子、開藥物與衛教的時間。

該名醫師表示，病人太多、時間太少，他根本無法評估病患的情況，那些看起來明顯有問題的人，會直接送去觀察區檢驗，但有些人也許只是很會硬撐，沒表現出不舒服，結果隔2天就轉中重症，這個他就不知道了。

該醫師指出，來急診的病患太多了，而他真的沒辦法在1分鐘內評估完病人的狀況，但叫病患等久一點，也不是解決辦法，因為從早到晚每小時都有20至30個人掛號，慢慢看診只會讓急診室塞滿幾百個快篩陽性的民眾，然後發生交叉感染，大家一起死。

該醫師無奈地說，多數診所遇到咳嗽患者就直接轉急診，也不會幫忙採檢PCR，但是急診醫師人數太少、護理師的人力也超缺，他的搭擋在6小時內分裝了150份以上的檢查單、採檢棒與病人評估單，下班以後還要加寫150份的護理記錄，而這記錄也沒啥意義，因為都在亂寫。

該醫師透露，由於急診染疫風險太高，薪水相對少，因此很多醫生不願意幫忙，而護理師的薪水與比較輕鬆的單位一樣，大家寧可去診所輕鬆賺錢，也不想來急診幫忙，畢竟高風險又很累；此外，最近許多學校停課，很多護理師必須請假，因為他們是護理師也是媽媽，必須回家照顧小孩。

貼文引起網友討論，「各位快站好，致敬偉大的第一線」、「醫護人員真的辛苦了」、「基層做到死、高層講幹話，根本鬼島日常」。