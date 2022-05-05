本土確診數今破3萬例，毒理學專家招名威表示，目前陽性率仍壓不下來，未來達到疫情高峰，重症及死亡人數定會攀升，若急著與病毒共存，會造成社會很大壓力，應暫時禁止餐飲內用，若怕民生生計受影響，可參考去年剛解封時，管制內用人數、採用防疫隔板等，並提醒高風險族群、長者、幼童及未打疫苗者，盡量別外出。

招名威（5）日於個人臉書指出，今日單日確診數破3萬，重症和死亡人數也會跟著提升，醫療量能勢必也會愈來愈緊繃，醫界已有不少醫護希望暫時禁止內用的聲音，到底該不該禁止內用？「我認為的確有這個必要」。

招名威表示，若現在什麼都不做，單日確診破10萬這天很快就會到來，雖然與病毒共存是共識，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急著共存，短時間造成社會巨大壓力，中重症、死亡數大增，不僅篩檢量能跟不上確診人數，還會壓縮醫療量能，與其如此，倒不如提出配套措施，和病毒軟性共存。

招名威認為，以目前陽性率壓不下來的狀況下，不該急著和病毒共存，該有的管制措施還是得做，針對高風險地區，應該暫時禁止內用，但目前政策看起來可能性不高，大家的生計也會受到影響，因此建議可以採取去年剛解封方式，管控餐飲內用人數，採取人流減半，落實隔桌用餐制度，並加裝隔板減少飛沫傳播。

最後，招名威說，疫情大流行下，最需要被保護的就是高風險族群、長者、幼童及未打疫苗者，提醒這段時間要提高警覺，減少外出，避免去到人多的場所，減少接觸病毒的感染機率，才是最安全的做法。