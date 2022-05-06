中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等對象，如使用家用抗原快篩試劑後為陽性，並且經醫事人員確認後，即為「確診」將於12日正式上路。擔任多年律師的台灣保險法權威劉北元表示，保險公司將面臨「理賠詐欺的新考驗」，對產險無異是雪上加霜！

指揮中心表示中央疫情指揮中心將居家快篩陽性的結果，由衛生所醫事人員透過視訊來確認後，即可判定確診的流程導入前述保單確診的解釋，劉北元表示，如果在視訊過程中，出現在鏡頭前的是醫師，似乎就已經符合保單所規範的確診流程。

但用遠距診斷證明書，劉北元也提出幾個理賠上問題，他說，「哪位醫師能在鏡頭前判斷，畫面中出現陽性的快篩是誰的？有投保防疫險的民眾，會不會堅持要求衛生所要派醫師來進行判斷？衛生所該怎麼辦？若莫名其妙地變成防疫險理賠的障礙，又有誰願意擔責任呢？」

劉北元說，中央指揮中心的這項決策，將會替產險公司帶來如潮水般的遠距確診保戶，其中一定有真確診，但恐怕也避不開有心人士的，以「假確診詐騙理賠」。過去保險公司在面對理賠詐欺時，在技術上是有一定程度的方式可以做鑑別處理，但這一次該如何鑑別？