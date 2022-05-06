新北市某國小老師近期被爆料，上月25日PCR陽性確診卻疑似隱匿確診，跑到朋友家打麻將、外出喝酒，慘害友人確診。教育局今證實，該案確實是某國小老師，而衛生局也表示，目前已展開調查，若查證屬實，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處2年以下徒刑、拘役或最重200萬罰金。

該名老師遭爆料，上月24日就有不適症狀，隔日篩檢確診，卻還佯裝感冒，與一名女性朋友跑到另一名朋友家打麻將，使得對方確診。爆料者在網路指控，該教師隔離期未滿就跑出去外出喝酒，雖然當時快篩是陰性，但本月4日PCR結果仍為陽性，還說要跑出去喝酒，不斷有脫序行為，四處傳播疫情，行徑相當誇張。

對此，教育局表示，本案確實是新北某國小老師，若該教師有不當行為致影響學校聲譽者，查證屬實後，將請該校依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及具體事證，依情節程度據以考核。

衛生局說，目前已針對遭檢舉行為展開調查，個案是否有外出行為，警方正在查證中，但若查證屬實，將可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 13 條，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不尊守各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下徒刑、拘役或處20萬以上200萬以下罰金。