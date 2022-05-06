國內疫情嚴峻，截至目前為止，共累計26萬8569例確診、896例死亡。一名女網友透露，身邊的朋友似乎都不怕確診，還是到處遊玩，因此好奇，有沒有網友跟她一樣擔心染疫，意外引起討論。不少人直言，家中有長輩、小孩的話，還是會非常擔心，不過也有人表示，「覺得全員確診是遲早的事，不用怕」。

一名女網友昨（5日）在PTT的WomenTalk板發文表示，儘管國內疫情升溫，但身邊很多人好像都不怕確診，照樣到處遊玩，讓她相當不解。她也坦言，看到有確診者打了3劑疫苗還是病逝的新聞，就讓她更加害怕病毒找上門。

由於她和朋友的看法相差甚遠，因此好奇是否有人跟她一樣會擔心染疫？不少網友直言，若家中有長輩或小孩，還是會感到害怕，「怕啊，家裡有老人、小孩怎麼不會怕」、「有老有少真的擔心」、「如果我今天單身是不會怕，但現在家裡有嫩嬰就會怕了」、「不怕自己確診，但不想把病毒帶給家中長輩跟寶寶」。

不過也有網友表示，「自己無所謂，不過身邊8成的都怕」、「正常生活啊，遲早要來的」、「覺得全員確診是遲早的事，不用怕」、「現在能做的就是把第三劑打好，剩下的只能聽天命」、「其實沒有很擔心，得了就當作打了一劑天然疫苗，平時就個人衛生習慣做好，人多的地方不要去」。