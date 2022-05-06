台北市政府4日在北士科啟動「車來速」篩檢站，快篩陽性民眾能不下車就可PCR採檢，也能根據症狀領取藥物，6日台北市議員陳慈慧在議會質詢中提到，「車來速」給予藥物僅給3天，持續接到民眾反應擔心份量與藥物種類不足。

陳慈慧表示，北士科「車來速」篩檢站，目前提供兩種藥方，A藥方用於治療止咳、流鼻涕、發燒，B藥方則是在A藥方中，加上治療腹瀉藥物，但完全僅符合症狀快篩陽性民眾，僅有3到5成。

陳慈慧接著說，同時也接獲民眾反應，「車來速」篩檢站僅給予3天藥物，但一旦確診就要隔離10天，如果藥物份量不足，卻不能外出看醫生，雖然有線上看診與送藥到府服務，但現在醫療資源吃緊，應該一開始就要把藥物用量給足。

針對詢問，北市聯醫副總院長蕭勝煌回應，A藥方針對呼吸道症狀治療，B藥方針對消化道症狀處置，雖然開立3天藥物，但也會擔心是否會產生浪費，因為無症狀患者也會給備用藥，輕症患者給予3天藥物應該會緩解症狀。

陳慈慧接著提出，在「車來速」都是由護理師問診，由醫師開立處方，但有醫生認為沒有親自問診下，仍然要開出A或B藥方，擔心開出藥物無法緩解民眾症狀，自己認為非常有問題，希望北市府衛生局能夠有更好規畫。