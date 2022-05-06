台北市議會接連傳出議員、助理染疫消息，民進黨議員林世宗稍早證實，自己前2天出現流鼻水、咳嗽症狀，昨經PCR篩檢後確認為陽性，將在家隔離10天，截至目前為止，已有8名議員傳出確診消息。

林世宗受訪時指出，大約從2、3天開始，就出現流鼻水、咳嗽症狀，因此昨日市長專案報告時，他也沒進議會質詢，而是趕往社區篩檢站PCR，最後在衛生局通知下確認染疫消息，未來將會配合防疫規範，在家隔離10天。

至於議員辦公室、地方服務處，林世宗說，大約有8、9個同仁被匡列為職場接觸者，但快篩結果全為陰性，日後將進行「3＋4」隔離，雖然地方服務處目前暫停營業，期間會改以電話方式服務市民，預計下周一開始正常服務。

截至目前確診議員已有無黨籍黃郁芬、民進黨王閔生和林世宗，國民黨則有戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀及新黨侯漢廷等人，共計8人。其中黃郁芬、侯漢廷已結束隔離，回歸議會正常質詢。