指揮中心昨日公布一名24歲女無慢性病史、打滿三劑BNT疫苗，卻在確診6天後急轉重症死亡，引起醫界關注。北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，有些患者感染Omicron亞型不會出現呼吸道症狀，反而有4大不典型症狀，若出現嚴重腹瀉時要趕快採檢。

姜冠宇醫師今在臉書發文表示，經過20歲三劑BNT、腹瀉為初期主要症狀、卻快速轉重症死亡的案例，醫界已提高對不典型症狀的警覺。有感染科前輩提醒，一些亞型患者症狀，以嚴重腹瀉、橫紋肌溶解、急性腎衰竭、發燒等來表現，呼吸道症狀反而不明顯。

姜冠宇呼籲，目前亞型症狀常見於年輕人和兒童，請大家多留心注意，有嚴重腹瀉時仍要趕快採檢。

姜冠宇也透露目前北市聯醫第一線的狀況，已新增小兒急門診分流，讓40公斤或10歲以下有症狀的兒童與成人急門診分開。另外同步進行專責病房量能提升與一般醫療降載，開刀房、門診業務全部縮減到最少，鏡檢室也早已全部關閉，下一步就會是影響病房收住院。