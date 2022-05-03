屏東男子生飲鱉血確診猛爆性肝炎，屏基胃腸肝膽科醫師林群峰建議，食物入口還是須經殺菌處理。（林和生攝）

屏東市36歲潘姓建築業男子為求強健體魄、進補滋養，在友人建議下生飲鱉血，未料竟腹瀉多日不止，緊急到屏東基督教醫院求診，發現肝指數暴增21倍，同時出現黃疸症狀，確診猛爆性肝炎，醫師共使用3種抗生素才將病況穩定，經住院治療10天後已出院休養。

屏基胃腸肝膽科主治醫師林群峰表示，潘男本身並無慢性病史，是在一次與朋友餐敘中，同桌友人突然道出「好東西要與好朋友分享」，接著拿出鱉血讓眾人生飲，飲宴之後，友人紛紛傳出腹瀉狀況，經自行服藥後，只剩他不見好轉，於是前往急診就醫。

原以為只是感染性腸炎，但經過抽血及電腦斷層檢查發現，潘男肝發炎指數高達836u／l，比正常值13至39u／l、足足多出21倍；黃疸指數也上升到6.4mg／dl（正常0.3５至1mg／dl），連胰臟及腸道都在急性發炎狀態，經會診感染科醫師，使用多種抗生素才將病況穩定。

林群峰指出，猛爆性肝炎會造成肝臟內肝細胞大量死亡，對患者肝功能造成急速傷害，嚴重影響到肝臟排毒、代謝等功能，若未能及時就醫治療，會在短時間內造成肝臟衰竭，嚴重恐需換肝，並造成死亡。

屏基中醫科主治醫師許家祥表示，在中醫來說鱉屬涼補，鱉血有滋陰清熱、活血通絡功效，但中醫使用動物血會經過消毒殺菌處理，不會直接飲用。

林群峰也強調，坊間不少偏方都標榜強身健體，或提升性功能，但生飲動物血恐吞下大量寄生蟲，其實並不建議，且在西醫並無相關記載；還是希望食物入口必須經過殺菌處理，不建議生食，畢竟吃下寄生蟲、細菌風險太高反而會傷身，到鬼門關前走一遭實在不划算。