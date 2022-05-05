【全程影音】視察北市科「車來速」篩檢 柯文哲最新回應｜中時新聞網

台北市北投士林科技園區「快篩陽車來速」篩檢站4日啟用，首日採檢1070人，陽性率高達86％，台北市長柯文哲今前往視察，呼籲民眾應事前網路預約、儲值悠遊卡再來，否則很耗時間，明起也將加開1線，專門服務騎摩托車、腳踏車及行人。

北士科快篩陽車來速篩檢站昨起營運，時間自上午8時至晚間8時，由北市聯合醫院投入採檢人力，預計1天可接受1200人至聯合醫院網站預約PCR篩檢，快篩陽性民眾可帶著試劑步行、自駕車或騎單車前往採檢，首日狀況亂糟糟，車輛大排長龍。

為此，柯文哲今前往視察時表示，目前只有2線，由於大部分民眾都是開車來，明起腳踏車、機車及行人將再拉出1條線，共計3線同時作業。他也呼籲民眾多使用悠遊卡付款，最快也最乾淨，沒時間掏錢、找錢，但要注意儲值金額夠不夠，並提醒來篩檢者務必提前預約，到場後卡一嗶就能通過，否則還要問資料問半天、卡到後面的人。

媒體追問，未來是否會增設車來速篩檢站，但柯文哲認為，增設一間篩檢站就要花兩三天時間，不如將原有的量能提高50％，如果還有需要，可再延長篩檢站工作時間 ，例如從早上8點至晚上12點，將效益發揮最大。

聯合醫院總院長璩大成指出，昨日陽性率達86％，來得都是真正有需要的人。他強調，因為現場填資料、找東西最花時間，由於今天大部分的人都有線上預約，速度就非常快，另外就是找零錢，假如這2動作能再解決，相信速度能再更快。