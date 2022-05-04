因應國內快篩市場需求，愛買量販宣布明(5日)起新竹以北的分店，將陸續開賣近期通過食藥署緊急專案製造核准、長興材料所製造的家用快篩試劑，為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，每盒1入售價180元，該商品為量販超市通路首賣，透過自我鼻腔採檢，最快10分鐘內判讀結果，快速有效率。

愛買量販表示，新竹以北地區共10家分店明日起陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店限量開賣，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。

長興材料所製造的家用快篩試劑是4月18日通過TFDA專案製造核准(EUA)，透過長興汐止QMS廠醫材品質管理系統生產，5月陸續出貨供應市場需求。

愛買新竹以北地區分店：基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店。

愛買量販有專業藥師進駐執業的賣場，提供消費者用藥、保健食品諮詢服務。愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近輕症在家居家隔離的人變多，因此感冒藥需求大增，藥局都有販售一些家庭常備藥，可以用來應對輕症的狀況。

不過，段方琪提醒，近來民眾搶購退燒藥、感冒藥，應該要注意如何使用藥物，例如感冒藥、退燒藥(止痛藥)不要混吃、服用退燒藥(止痛藥)後不可喝酒、服用感冒藥後不要開車以及止痛退燒藥NSAIDs (非類固醇抗發炎藥物)記得飯後吃，提供大家用藥的正確觀念。