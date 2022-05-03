本土疫情升溫，國內醫療量能也跟著吃緊，台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表示，隨著醫院加開專責病房，許多內、外科醫師減少收案，好支援專責病房或採檢業務，「有隱性醫療降載的態勢」。他也提到，這次的專責病房多是來收治70歲以上、有確實醫療需求的長者，坦言這次不會這麼輕鬆，認為真正的疫情高峰就要來了。

台北市立聯合醫院整合醫學科主治醫師姜冠宇在個人臉書粉專發文表示，前一周本來感覺都還好，但隨著疫情快速發展，很多事情有了劇烈的變化，包括院方也因應現況啟動應變機制、提升醫療量能，「我們本科的業務轉為保守，盡量不再收案」，認為有隱性醫療降載的態勢。

姜冠宇也透露，因現在醫院加開專責病房，且急診篩檢站業務增加了綠色通道、急門診、車來速等，因此需要許多內、外科醫師支援，「我準備又要上專責病房戰場了」。

姜冠宇直言，這一次的專責病房不會這麼輕鬆，因為收治的對象不再是輕症者，而是70歲以上、有確實醫療需求的長者，讓他不免擔心，「真正的疫情高峰要來了」。

為緩解急診篩檢人潮，避免影響重症醫療量能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣布，即起無症狀民眾要快篩陽性才可到急診做PCR篩檢，並要求醫療院所開設防疫（發燒）門診分流病人，及啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作，同時也鼓勵基層診所提供採檢服務。