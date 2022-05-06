台南市6至11歲的國小學童正陸續在校內施打疫苗，但市議員陳怡珍卻接獲不少家長反映，指部分小六生因年滿12歲，與6至11歲學童施打的疫苗劑量不同，只能自行到校外診所預約施打，但因醫療院所的疫苗庫存量不足，被迫淪為「疫苗孤兒」，要求市府比照新北市政府的做法，依不同劑量以場地分流、施打分時等方式接種，以保護學童的安全。衛生局長許以霖回應表示，將盡快辦理。

陳怡珍表示，近日接到不少家長陳情說，家中孩子同樣是國小「六年級」，卻因為剛滿12歲，不符6到11歲學童校園內接種兒童疫苗的規定，沒有收到疫苗接種意願通知單，經詢問市府教育局，卻得到「由於施打的劑量不同，擔心混淆弄錯，只能自行在校外預約診所施打」的回覆，但因校外醫療院所大多庫存量不足，導致他們成為疫苗孤兒，儼然成為年齡斷層的受害者。

陳怡珍表示，政府宣布從5月2日開始，6到11歲的國小學童，可以在校園內統一施打疫苗，注射劑量為莫德納半劑；但剛滿12歲的小六生則需施打全劑量，因配送的疫苗劑量不同，學校無法配合施打，導致剛滿12歲的小六學童被排除在外，成為被遺忘的一群。不少家長期盼市府針對民眾的需求進行調整，讓剛滿12歲的小六生也可以在校打疫苗。

陳怡珍認為，新北市政府也因為有家長投訴，教育局趕緊補破網，更改為全市6到12歲的國小學生都能在校內施打，並區分為6至11歲學童、滿12歲的六年級生，依不同劑量以場地分流、施打分時方式接種，以保障學童健康與安全；她也要求台南市政府比照辦理，守護所有學童平安健康。

衛生局回應說，為避免重複施打造成疫苗不良反應，中央流行疫情指揮中心規定，如果學童沒有在校內施打，需在該校完成入校施打後，才能取得未在校施打單到醫療院所施打。但為顧及年滿12歲的小六生權益，該局也將盡快辦理。