全台確診病例不斷竄升，越來越多的民眾居家隔離，但有網友試想租屋族確診的幾種情境，衣物無法換洗、外送無法取餐、只能吃泡麵、麵包等食物度日，不禁大驚「是不是就完蛋了？」，還點名其中租雅房的租客更難熬，「光洗澡就不知道怎麼辦了」。

近期台灣疫情急速升溫，確診病例一舉突破三萬例後仍不見放緩，隨著居隔人數越來越多，一名網友在PTT八卦板發文，若確診者是一名租屋族，由於不能外出，叫外送很難取餐，房東也不可能整天幫忙，唯一辦法恐怕只能先買泡麵、麵包和水應急度日。

此外，租屋處大多洗衣機在房間外面，原PO表示衣物穿到沒了也無法洗，一旦走出房門，被拍到可能就會被重罰幾百萬，若住雅房的人更慘，可能連洗澡都成問題，「租屋族確診是不是直接宣告遊戲結束阿？」。

貼文曝光後，不少網友認同表示，「租雅房GG」、「請自求多福」、「我也覺得現在就是叫民眾自力救濟了」、「這種真的是自主應變了」、「租屋族求解，如果出去拿一下外送會怎樣嗎」、「所以要在通報確診前，把糧食先準備好吧」、「買免洗內褲、泡麵、零食、大罐礦泉水備用」、「對，租屋族掰掰」。