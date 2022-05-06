藝人胡宇威4月29日錄節目前，進行自主快篩，未料出現陽性，加上身體也有輕微不適，臨時取消通告，和頻繁接觸的未婚妻陳庭妮一起去做PCR檢測，4月30日晚收到報告，都呈現陽性，兩人雙雙確診，才剛過生日的陳庭妮，因為確診在家隔離，如今第7天，她也和大家宣布好消息，今（6）日快篩陰性，即將快要可以解除隔離出關了。

陳庭妮今日在社群平台發文，她今天快篩是一條線陰性，提到隔離的心得，陳庭妮說這段日子，會是她人生中很深刻的回憶，因為和生日離的時間很近，她認為是「33年來最印象深刻的生日大禮」。身體上沒有太嚴重的不舒服，至於心情則是時刻保持愉悅樂觀，她告訴自己就像賺到10天假期，只是垃圾無法自理，要靠別人幫忙，好在家裡食材充足，自己煮飯也很方便。

她趁著隔離養成規律作息，從居隔第5天開始運動，早上從瑜珈開始，慢慢增加有氧運動，接著吃早餐，她也貼心提醒「建議大家還是要留意自身的身體狀況，不要逞強呦」，她說除了自己運動，還有多餘時間訓練寵物，隔離期間還教會家中小狗新技能，生活非常充實。

自封「疫情學姊」的她將大樓管理員，里長，環保人員，衛生疫調人員，救護人員，醫療人員，快遞外送人員，藥師人員全都感謝了一輪，她說「疫情來臨，誰都不願意生病，而在確診後，不論是醫院或是來電關懷的疫調人員，大家都堅守崗位，少一句謾罵多一點理解，輕聲一句辛苦了，也許就是讓他們能夠再撐下去的動力。謝謝各位抗疫英雄們」