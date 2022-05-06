女星郁方在2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，多年來家庭生活美滿，郁方不時會在社群分享家庭日常與心情點滴，昨天她的po文卻很不一樣，標題以「福利大放送」5字破題，原來是要賣掉老公的愛車，原價580萬的名車，她開的賣價卻相當驚人，讓網友驚呆，掀起搶購潮。

郁方昨天在臉書po文，目的是賣掉老公的愛車，表示這段時間受到疫情影響，車市也波動，「全世界二手車大漲，接下來很有可能二手車價錢高過於新車，畢竟晶片大缺啊」，而她這則貼文的目的，是要釋出的是一台名車奧迪(Audi)A8，透露全家都是愛車一族，因此即使賣的是家裡的二手車，但他們把車子保養得非常好，邀請最近想買車的朋友可以關注一下。

郁方幫老公賣愛車，原價580萬的名車照顧得相當好，二手價才開68萬。(取材自郁方臉書)

郁方也貼出要賣的這台車的現況，無論外觀還是內裝都非常光潔亮麗，她也詳細說明車況，「2012 年 Audi A8長軸版，頂級選配：四座冷熱通風按摩椅，雙天窗，儀表板車門版雙色(咖啡配米色)真皮包覆。鋁合金車身，無雜音無待修，4196 cc，鋁合金引擎376馬力，四輪傳動，僅跑67700」，並表示這台車是老公保有最久的車子，請有意購買者私訊留電話，「會請專人與您服務喔」。

所以這台車到底開價多少錢？郁方透露，這台奧迪A8原價580萬，但她開的二手價僅68萬，超實惠價格讓眾人驚呆，紛紛留言「確定沒有少個0，明星加持過的也！」、「超佛心的好賣家，買的人真的是太幸福了！超級值得」、「真的68萬？帳號是不是被盜了」、「好車！好心動」，也讚賞車子里程數低且顧得很好，真的買到賺到，引發搶購潮，今天(5/6)郁方已把該則貼文刪除，可能已有買家。