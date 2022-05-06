根據防衛部落格（Defence Blog）報導，美國空軍周三宣布，分配給佛蒙特州空軍國民警衛隊第 158 戰鬥機聯隊（158th Fighter Wing）的 F-35A 閃電 II 第五代戰鬥機（F-35A Lightning II fifth-generation fighter）抵達德國施龐達萊姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）。

這也是F-35A匿蹤戰機首次在海外部署，第 158 戰鬥機聯隊將負責北約在俄烏戰爭時期在歐洲上空巡邏任務。在4月29 日，北約報告稱，有戰機在波羅的海和黑海地區緊急追踪和攔截俄羅斯飛機。北約表示，俄羅斯飛機通常不發送指示其位置和高度的無線電代碼，不提交飛行計劃，也不與空中交通管制員通信。

北約表示，俄羅斯飛機從未進入北約領空，並且「攔截是以安全和常規的方式進行」。顯示北約領空附近也不平靜。

F-35為美軍第五代戰鬥機，它結合了匿蹤技術和執行多項任務的能力，F-35也是美國軍方有史以來最昂貴的武器系統，在該計劃的預期半世紀期間，估計總成本為 1.5 萬億美元。位於佛蒙特州的飛機每架成本約為 9400 萬美元。

空軍正在為其現役空軍和空軍國民警衛隊及更多部隊配備 F-35，佛蒙特州空軍衛隊是第一個配備F-35A的國民部隊。