《空軍雜誌》（Air Force Magazine）4日報導，由於俄烏戰爭的持續時間「比預期來得長」，美軍臨時派往歐洲支援的部隊面臨輪調，讓佛蒙特州空軍國民兵的第158戰機聯隊（158th Fighter Wing），在正式轉換為F-35作戰單位後僅4個月就須出動，且這還是其首次進行海外部署。

根據佛蒙特州空軍國民兵聲明稿，隸屬於第158戰機聯隊的8架F-35A匿蹤戰機，4月29日離開該州的南伯靈頓（South Burlington）後，已在2日飛抵德國施龐達萊姆空軍基地（Spangdahlem Air Base），接替2月開戰前就被部署至當地、隸屬於空軍第34戰機中隊（34th Fighter Squadron）的6架F-35A，支援北約（NATO）空中警戒任務。

聯隊長舍夫齊克（David Shevchik）上校表示，該單位在正式轉換為F-35作戰聯隊僅4個月後，就獲選前往海外部署，顯示其人員、能力與專業精神獲得認可，「綠山男孩」（Green Mountain Boys，佛蒙特州國民兵暱稱）已準備好並很榮幸接受此任務。

《空軍雜誌》指出，佛蒙特州空軍國民兵是首個接收F-35A的國民兵單位，第158戰機聯隊2019年秋季開始接收、2020年10月達滿編的20架，並於今年初正式轉換為作戰單位。

在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭前，美國便已開始向歐洲增兵，嚇阻普丁（Vladimir Putin）對北約東線的潛在軍事行動。不過《空軍雜誌》表示，由於戰爭持續時間比預期來得長，美國空軍已開始將部分單位輪調至後方休整；除前述F-35單位外，6架來自義大利阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）第510戰機中隊（510th Fighter Squadron）的F-16戰機，也已於4月29日抵達羅馬尼亞費泰什蒂空軍基地（Fetesti Air Base），接替當地的8架第480戰機中隊（480th Fighter Squadron）F-16。