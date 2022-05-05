5月9日是俄羅斯的「勝利日」，國際研判，俄羅斯總統普丁可能會在這天「正式宣戰」，克里姆林宮發言人培斯科夫4日駁斥傳聞指「胡說八道」；教宗方濟各表示，匈牙利總理奧班稱普丁計畫在5月9日「勝利日」結束入侵烏克蘭。前國安會副秘書長楊永明則預測表示，芬蘭可能會在5月中旬加入北約，問題又會再擴大。

楊永明5日在政論節目《新聞大白話》中表示，因為俄烏戰爭，普丁會不會把5月9日勝利日當作鞏固戰果的宣示日，也許接下來普丁會有進一步宣示，但是大概這段時間都是以烏東、烏南為主。馬立波也會儘快清零，又變成一個重要關鍵，俄羅斯也擔心可能馬立波裡面有將近400名國際傭兵，可能是上校或將級，但不知道是哪一國的，並不希望他們跑掉。

楊永明認為，在歐洲開始有不同的聲音，從法國總統馬克宏到匈牙利總理奧班，還有教宗方濟各，開始講一些平衡的話，並讓大家知道，對此要有所節制。

楊永明指出，在44個國家軍事首長會議之後，大家都捐助烏克蘭重大武器。經過兩個月，烏克蘭也沒有再反攻，在學裝備怎麼使用，如果一、兩個月後烏克蘭學會了，也許會想要反攻，這個戰爭有可能會擴大，在6月中旬到7月以後，再重新整頓，把戰地政務鞏固，可能準備下一個階段，因為芬蘭可能會在5月中旬加入北約，這個問題又會再擴大。