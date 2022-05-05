《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，擔當俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）核戰指揮專機的IL-80「空中克里姆林宮」（Flying Kremlin）近期飛越莫斯科上空、2010年以來首次參與第二次世界大戰勝利日閱兵預演；美軍先前也公布同樣作為「末日機」（doomsday plane）的E-4B「國家空中作戰中心」（NAOC）訓練畫面，雙方較勁意味濃厚。

美軍公布E-4B（右）的訓練畫面。（圖／愛德華空軍基地推特）

俄羅斯在全面入侵烏克蘭後，已多次宣稱不排除使用核武，且先前還凍結與美國的戰略穩定對話，讓外界擔憂核戰風險逐漸升高。