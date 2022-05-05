5月9日是俄羅斯紀念二次大戰擊敗納粹德國的「勝利日」，俄羅斯總統普丁是否藉機宣布在烏克蘭的軍事成功或宣告宣戰，引發關注。前國安會副秘書長楊永明預測表示，5月9日普丁絕對會做一個政治的宣傳跟宣示，稱在第二階段某種戰果已取得鞏固，可能還會更進一步講清楚下一階段的政治目標。

楊永明4日在《觀點-明亮看世界》節目中表示，5月9日普丁絕對會做一個政治的宣傳和宣示，稱在第二階段某種戰果取得鞏固，比如烏東、烏南的連結及實質佔領，然後同時會說這是反納粹政策之下，確保在烏克蘭境內講俄羅斯語或是俄羅斯裔的同胞們，避免受到迫害，為保障他們的安全所必須做的作為。

楊永明接著指出，普丁會把下一階段的政治目標，可能會更進一步講清楚，鼓勵這個區域的人自治，然後協助他們防衛。2月22日，普丁宣布承認烏東兩個共和國，稱俄軍應這兩個共和國要求進入維和。

前民進黨立委郭正亮指出，這個模式就是白俄羅斯模式，俄羅斯跟白俄羅斯簽友好條約，以10年為期，允許雙方互設基地，事實上就是俄羅斯去設基地。