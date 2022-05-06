藝人Lulu(黃路梓茵)外型可愛、個性活潑，且口條非常清晰伶俐又幽默，主持功力一流，是近年非常受到歡迎的年輕世代主持人，相當親民的她，即使工作忙碌仍經常更新社群，與粉絲們分享生活，昨天(5/5)她就分享了8年前的舊照，差異之大，讓眾人看了嚇壞驚呼：「真的太離譜！」。

Lulu在演藝圈多元發展，於主持、歌唱、戲劇等方面都有相當亮眼的表現，人氣很高，算算時間她已出道14年，昨天她在IG貼出一張舊照，是「八年前的今天」，照片中她畫著淡妝，頭上斜戴棒球潮帽，是個標準的青春小正妹，但跟現在的模樣實在相差很大，她自己都不禁傻眼：「我真的小嚇到喔，你是誰！」。

Lulu翻出8年前舊照，落差之大，嚇到自己也嚇到網友。(翻攝自sunnygirl800424 IG)

Lulu挖出舊照，不僅嚇到自己，也嚇到眾網友，網友們看了照片後也難掩驚訝，引發熱議，紛紛留言表示「這8年發生了什麼事」、「太離譜了！這誰？」、「我也嚇到了哈哈哈哈」、「看帳號才知道是妳」，還說Lulu撞臉女星賴雅妍，還釣出女星蔡燦得虧：「沒看字我以為又是你哪位好朋友」。

Lulu看上去非常纖細，但她大方分享自己有50公斤。(翻攝自sunnygirl800424 IG)

不僅如此，Lulu的真實體重也讓人吃驚，她近日貼出自己去打羽毛球的照片，穿著黑色短版上衣搭配緊身長褲，身材非常苗條，網友們還發現她的腰圍大概只有A4這個寬，紛紛推測她可能只有40公斤，但Lulu大方公布正確數字，表示自己有50公斤重，又嚇到大家，誇她身體練得結實無贅肉，才看不出真實體重。