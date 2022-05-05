交通部觀光局與台灣鐵路管理局共同合作輔導台灣觀巴協會，推出「台灣觀巴台鐵護照」，每本內含台鐵車票75折及台灣觀巴套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，優惠期限自即日起至今年12月30日止，總共發行3000本、每本售價790元，民眾可透過台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。

「台灣觀巴」為交通部觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，主打1至4人小團出遊，行程遍布全台，旅客可從飯店、車站、機場等重要交通節點出發，目前由26家旅行社推出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等6大主題、91條深度體驗行程。

觀光局與台鐵局合作輔導台灣觀巴協會，推出「台灣觀巴台鐵護照」，結合觀光旅遊與公共運輸，提供遊客更優惠便捷的旅遊服務。觀光局表示，遊客不必自行開車，可以放鬆的享受旅程，每本護照內含2聯「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯，以及2聯台鐵列車乘車75折折扣聯，護照價值遠超過790元的售價。

台鐵列車乘車75折折扣優惠，適用於台鐵車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，旅客出示護照並由售票員撕下折扣聯，每張車票限使用1張折扣聯，不限乘車區間長度。不過3日（含）以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他指定列車不適用，且不得與其他優惠（如早享優惠）重複使用。

台灣觀巴協會理事長張龍麟指出，台灣觀巴套裝旅遊行程500元抵用聯適用於購買台灣觀巴各套裝旅遊行程，數量有限欲購從速。另遊客參加行程後，還可投稿參加「2022年台灣觀巴攝影比賽推廣活動」，有機會獲得1000元至2萬元不等的獎金。