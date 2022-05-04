交通部因應台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，動員客運接駁「類火車」，預計代替台鐵疏運2.8萬名旅客，但根據統計，花費306萬元的類火車，最終僅4239人次搭乘，遠低於預期。交通部長王國材指出，許多人行程變更沒有搭車，加上疫情與天氣不佳，都是影響因素。

立委李昆澤指出，勞動連假車潮不如預期，國道交通量預估95至110百萬車公里、較平日增加10％，實際上連假第一天交通量減少6％、第二天減少10％、第三天減少22％。

公共運輸疏運部分，高鐵預計分擔9萬人、實際疏運6萬人；國道客運預計分擔19.6萬人、實際疏運4萬人；公路客運預計分擔11.9萬人、實際疏運4萬人；類火車預計分擔2.8萬人、實際疏運4239人。類火車不但運量遠低於預期，且通勤時間比火車多出2倍以上。

立委洪孟楷也質疑，類火車的到底花了多少公帑？且明明是遊覽車，「類火車」的名字又是怎麼來的？

王國材表示，類火車255輛、每輛1.2萬元，經費306萬元，有採區間車收費但收的不多。他也回應，類火車的英文為「Rail replacement bus service」，在國外是相當普遍的應變計畫。