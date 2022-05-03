去年12月1日台鐵福隆地錨邊坡工程與第三雙溪橋工程因邊坡鋼軌樁施作時，鋼軌樁不慎斷裂掉落侵入軌道淨空，兩項工程至今停工。交通部次長胡湘麟今（3）日視察兩項工程復工準備作業，除了請台鐵局儘速辦理完成水土保持計畫變更及施工查核，且要以安全為最重要工作，務必落實臨軌作業施工安全規定。

去年12月1日上午，台鐵207次太魯閣號列車行經大里-福隆間，卻遭正執行鐵路行車安全改善6年計畫「宜蘭線福隆石城K32＋234~K32＋900地錨邊坡」改善工程施工中斷裂掉落的鋼軌樁，擊中列車車頭，車窗玻璃破裂，幸無人受傷。交通部長王國材得知後震怒，要求懲處並撤換工務處長及工務段長。

在福隆地錨邊坡工程部分，台鐵表示為確保未來鐵路臨軌施工安全，已積極精進施工防護預警作為，並提出設置電子輔助瞭望員、設置列車最後通過點標示及於車站派駐列車監視聯絡員，後續也已加強教育訓練、增強高邊坡既有臨軌圍籬防護、加強鋼軌樁材料管理、強化打設鋼軌樁應注意事項及設置平地臨軌側施工安全護欄等。

第三雙溪橋工地視察復工準備情形，台鐵局說明，該工區除已加強橋面護網、護坡攔截網、阻隔圍籬等並定期檢查，設有安全監測系統，施作格梁護坡設施穩固坡面，另於雙溪上游處設置水位監測儀及自動發報器。

胡湘麟表示，請台鐵局儘速辦理完成水土保持計畫變更及施工查核，俾利工程能儘速復工；此外也請台鐵局要以安全作為最重要的工作，尤其是臨軌作業施工安全規定務必要落實，並依計畫期程執行本項工程，落實工安確保台鐵營運安全。他並感謝設計施工監造團隊這段期間的付出與辛勞。

為了幫司機員多爭取幾分鐘、幾秒鐘寶貴時間以及早應變，此次首次於台鐵福隆地錨邊坡工程安裝「電子輔助瞭望員」，該裝置係針對台鐵複雜而多樣的臨軌工地環境而設計，由國立高雄科技大學鐵道技術中心開發，列車接近工地時，可提前通知施工人員因應防範，確保安全。每位現場工作人員均可配置振動接收器，能同時收訊及早反應。目前電子輔助瞭望員已安裝測試，歷經晴天、陰天、雨天等各種天候狀況，實地測試數趟列車經過，系統都能準確發報無誤。胡湘麟也對於電子輔助瞭望員協助爭取應變時間予以肯定。