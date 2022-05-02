交通部長王國材２日一早現身彰化，與立法委員陳素月、彰化縣長王惠美、到田中、溪湖、和美等地考察。(吳建輝攝)

台鐵產業工會控交通部長長王國材對基層聲音充耳不聞，扛著「公司化等於安全」招牌汙名化台鐵員工，更指先前蔡英文總統曾說「勞工要爭取權益，自己去跟老闆說」，如今講了卻反遭汙名，對此王國材回應表示，改革中間衝突難免，會持續在維護台鐵員工權益與永續發展間，取得共識讓台鐵更好。

交通部長王國材2日一早現身彰化，與立法委員陳素月、彰化縣長王惠美、到田中、溪湖、和美等地考察，針對高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫、集集支線基礎設施改善計畫、縣道148縣溪湖外環道新闢工程，以及和美交流道聯絡道等交通建設進行旋風式會勘。

針對媒體提問台鐵做慣老闆示範，王國材回應表示，不管是行政院或交通部的目標都一致，希望台鐵員工權益獲得保障，給他們更好的未來，目前在公司化期間有一些疑慮讓員工有不如意的感覺，以過去改革同樣面臨問題的中華電信、中華郵政來舉例，強調會持續溝通與工會取得共識，一起讓台鐵更好。

另外調整票價可能與否，王國材也說，台鐵公司化條例有一個很重要的就是土地開發鬆綁，目的是要提升台鐵副業收入，希望能比照日本一樣提高到50％，強調台鐵票價26年未改，未來一定會有機會調整，但改革的第一步是調整票價的話，相信民眾很難接受，因此會努力讓民眾看到服務水準，這時就不反對來提升票價。

而勞動節類火車應變，王國材認為過關還ok，他也說未來端午節可能還是會遇到類似問題，明天就會與工會討論，目前政院與工會的版本並沒有想像中差距大，強調會在5月23日朝野協商前，趕快把共識建立起來，他也說這是停駛下的結果，受到傷害的還是民眾，會對疏運負起責任，做好輸運工作。