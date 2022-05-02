法國五一勞動節全國遊行於總統馬克宏當選連任一週後登場。社運人士與左派政黨成員在這場關鍵的社會壓力測試中高聲表達對政府不滿，購買力與退休年齡是兩大訴求。

五一國際勞工節，法國各大工會向來有在這天組織全國大遊行的傳統，且今年總統馬克宏剛於4月24日獲勝連任，激進左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）等左派領袖紛紛號召人民上街，不僅向政府過去5年來施政表達不滿，更為6月的國民議會選舉集結聲勢。

今天的五一遊行被法媒稱為馬克宏連任後第一場社會壓力測試。今天下午工會、世界各地的社運人士、左翼政黨成員、移民與難民等從巴黎共和廣場（Place de la Republique）出發，朝民族廣場（Place de la Nation）前進。

據內政部統計，巴黎約有2萬4000人上街；全國參與人數則達11萬6500人。

巴黎示威人士手舉「馬克宏滾蛋」、「我們受夠了」、「反法西斯」等標語，把矛頭指向政府，其中保障購買力與退休年齡是最主要的兩項訴求。

經濟社會所碩士生吉雍（Guillaume）向中央社表示，勞工與失業者的權益在連續好幾任總統中越來越退步，包括合約保障、加班時數等。「主要訴求是全民加薪，例如透過調高最低薪資，調至1700、1800歐元（目前為1603歐元（約新台幣4萬9773元）），接著就是減少工時，不讓人們把時間都花在賺錢溫飽上。」

馬克宏執政5年來失業率降低，但吉雍說，還是有很多人被裁員，「而且不穩定的工作越來越普遍，例如人力派遣、短期合約等，我們的訴求之一就是希望每個人都能有長期工作合約」。

企業員工安珀（Ambre）的訴求則是環境與社會政策的重整，「我不是很同意這些改革，對於我的價值觀而言太過右傾」。她認為，「有鑒於目前的通貨膨脹，應該要調薪。大家的薪水都跟不上，能源價格上漲影響了所有人」。

馬克宏的競選政見是將可領取全額退休金的法定退休年齡從62歲上調至65歲，此措施也是參與者主要反對的政策。

亞歷克西（Alexis）是鋼琴教師，也是梅蘭雄之前成立的左派「人民聯盟」（Union populaire）成員。

他告訴記者，調高退休年限是法國近十年勞工權益趨勢開倒車，不僅無法解決問題，也是對全體勞工的污辱。「我們希望（退休年齡）是年滿60歲並繳40年勞保，如1981年密特朗（Francois Mitterrand）前總統掌權時那樣，當時財政是可以支撐的」。安珀則說，她不支持退制改革，且希望退休年限可以下修。

亞歷克西認為，這次遊行也是在為6月12與19日的國會選舉做準備。他說，這次遊行是要告訴連任的馬克宏，「選舉尚未結束，還有第三輪，也是社會訴求，『人民聯盟』和左派可以獲得多數，一個友善社會與勞工的多數」。

身障救助協會成員法布里斯（Fabrice）則有更確切的訴求。他向中央社表示：「我們走上街頭表達不滿，因為馬克宏政府刪除了身障失業者津貼，這原本是給因為身心障礙而無法工作者錢，協助他們日常開銷，包括房租、電費等。」

這場遊行氣氛和平，有的參與者在隊伍裡手拉手跳舞、唱歌、演奏樂器，但在遊行前出現極端團體「黑塊」（Black Bloc）砸毀不少公車站與店家玻璃，並放火燃燒一些垃圾桶。

根據現場觀察且與參與人士交流得知，黑塊只針對國際連鎖、銀行、房地產公司等「資本主義產物」，小型商家未受波及。

對這種舉動，安珀表示這不是她會做的，「但我也能理解，因為他們選擇房地產、大型美國連鎖等，這是政治選擇。我不支持暴力，但理解動機」。亞歷克西則說：「有些人想要製造緊張，愚蠢地使情況惡化。我們認為暴力不能解決問題，無法解決政治衝突，無法推動相互理解，只帶來反效果。」

全國遊行導致278名示威者與8名警察受傷，其中一名巴黎消防員在試圖滅火時被人打傷，引發輿論注意。巴黎共有50人遭拘留。

事後梅蘭雄在推特（Twitter）發文譴責「暴力寄生蟲」，使工會動員失焦，但也表示巴黎警局事先知情，卻未能保障遊行安全；內政部長達馬南（Gerald Darmanin）隨後表示不滿梅蘭雄歸咎警方，打擊執法人員士氣，兩人隔空交火。（編輯：郭中翰）1110502