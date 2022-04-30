為栽培農業金融優秀人才，善盡企業社會責任和企業永續發展，全國農業金庫111年度獎學金新增永續發展相關系所或學程，擴大申請系所，凡就讀國內公私立(科技)大學院校農林漁牧、自然資源、生物科技、商學管理、資訊、永續發展相關系所或學程之學生，符合相關條件者皆可申請，名額共15位，申請期間自即日起至111年5月20日截止。

獲得獎學金學生須參加全國農業金庫為期2個月的全薪暑期實習，以月薪34,520元短期任用，另自111年9月至112年6月止共計10個月，每月可領取獎學金5,000元。

為照顧農家子弟、扶持經濟弱勢家庭，申請學生如為農家子弟(農會正會員或漁會甲類或乙類會員之直系親屬者)及低收入戶者，可檢附相關證明，全國農業金庫將於評選時特予考量。

全國農業金庫為辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融，促進農漁村經濟發展的政策性銀行，因應近年來疫情、氣候變遷等環境考驗，除積極扮演稱職的資金管理者角色外，同時關注永續議題，自基層培育跨系所人才，根植永續力量。

詳細獎學金申請辦法刊登在全國農業金庫官網，歡迎符合資格之大學碩學士班相關科系青年學子踴躍提出申請。