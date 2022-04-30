四技二專統一入學測驗(以下簡稱統測)今(30)日舉行第一天考試，技專校院入學測驗中心表示，本日確診考生有234人，全國共啟用269間隔離試場，共有2322名考生使用，並無重大違規事項。

今年度統測考試約7.9萬名考生參加。技專校院入學測驗中心指出，今日10點20分舉行的第一節考試，科目為電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類及外語群英語類等四類專業科目(二)，共計3個分區，應考人數為1萬9027人，第一節缺考人數為1473 人，缺考率為7.74％。

技專校院入學測驗中心提到，下午1點半進行的是國文與英文等共同科目考試，國文科缺考人數為6402 人，缺考率為8.08％；英文科缺考人數為6567人， 缺考率為8.28％。

至於違規項目，技專校院入學測驗中心稱指出，並無重大違規事項，各區全日 進場及試場內秩序良好，且全國分區試場冷氣運作正常，維持通風狀態。

技專校院入學測驗中心也強調，因應台鐵工會發動「五一勞動節不加班」活動，為維護5月1日考生原定或可能搭乘台鐵列車旅運需求，交通部已協調高鐵、國道客運、公路及市區客運籌備疏運運能，台鐵官網於4月27日建置「五一勞動節應變計畫專區」提供完整資訊，考生如需搭乘臨時接駁交通車，請務必事先聯繫當地車站，審慎評估路程，並提早搭乘。