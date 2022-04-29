台中市政府29日舉行防疫記者會，市長盧秀燕透過遠端視訊主持。考量學校停課標準配合居隔3＋4放寬，市府教育局副局長王淑懿表示，台中市各級學校自5月1日起調整戶外教育辦理原則，國小跨縣市戶外教育、畢旅禁止辦理；國、高中則不鼓勵辦理。

教育局指出，國、高中不鼓勵辦理跨縣市戶外教育、畢旅，若要辦理須經過家長會、教師會、學生會與學生代表和學校一致同意，並向教育局提報防疫計畫，通過後才可辦理；高中職以下市內戶外教育維持開放辦理。

王淑懿說，111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測）將於4月30日至5月1日舉行，台中市計11所學校作為試場，計1萬4000多名考生，試場不開放家長、親友陪考。

若考生被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，則於「隔離試場」應考，呼籲考生應試期間，減少外出、避免群聚用餐、戴口罩、勤洗手，做好防疫規範。另考試前後，試場和校園環境周邊都會加強清消。

截至今日，台中市各級學校因確診停課共計94校，包含全校停課16校，單一班級停課78校，校園分布為幼兒園24園、國小45校、國中11校、高中14校。