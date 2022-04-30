111學年度四技二專暨二技統一入學測驗，今、明兩天舉行，台中市共4個考區計台中高工等11所學校為試場，考生人數1萬4117名。教育局指出，試場不開放家長、親友陪考，若有被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，將於「隔離試場」應考。

教育局指出，111學年度四技二專暨二技統一入學測驗，今天上午10時15分開放考生入場，上午8時起於各考(分)區入口處公布「試場平面圖」、「試場分配表」，考生於今天到考(分)區入口處查看試場位置，再到試場外依「試場座位表」查看方位。

教育局強調，因應尚未被解除隔離的確診考生無法參加統測，可提出具體事證說明因受疫情不可抗力情形，向技專校院招生委員會聯合會提出申請，經審核同意後，以複試項目調整後計算總成績；其錄取名額部分，若因複試項目調整，導致考生間評比方式不同，個案考生成績達該系組錄取標準時，將以外加名額錄取，不排擠一般生升學機會。