曾燦金事後特地再向游淑慧說明。（楊亞璇攝）

台北市累積935名國小以下學童染疫，台北市議員游淑慧認為，教育局僅讓國高中生線上演練，卻放任未施打疫苗的國小學童群聚染疫，怒嗆小學生確診超過2000人，會把教育局長曾燦金送監察院。對此，曾燦金強調，鼓勵國小線上教學演練。

北市議會教育委員會今天邀請教育局針對國小施打疫苗等議題專案報告。游淑慧說，各校累積確診師生從4月15日到27日，短短13天成長5倍，從200多例到1300多例，因為師生確診數越來越高，國、高中在家上課演練避免聚集，但12歲以下沒打疫苗，但何時施打疫苗又不知道，未來確診數可能3天就一倍，等到國小學童打莫德納時累積師生確診就超過1萬人。

教育局長曾燦金指出，今日有1575名師生確診，學生1433人，其中12歲以上495人、12歲以下935人，老師相對少，僅有142人。游淑慧炮轟，證明停課演練搞錯對象，12歲以下群聚這麼嚴重，只考慮家長照顧問題，卻讓沒有疫苗的學童在校傳染。

曾燦金回稱，中學一啟動，小學家長有準備，本來就有鼓勵做啟動遠距教學演練，只是說疫苗假3到5天，這是政策。游淑慧批評，疫苗假演練何時開始不知道，連何時打莫德納都可能2周以後。曾強調，政策鼓勵學校啟動遠距教學，游仍不滿質疑，「為什麼小學政策鼓勵，中學直接實施？」

游說，當下政策目標是減少確診增加，為何打疫苗在家上課，沒打疫苗到校上課，12歲以下病例是12歲以上的2倍，將近1千位確診，今天鐵定破1千人，等到打莫德納疫苗開始放疫苗假又14天，難道要一直繼續群聚嗎？

曾燦金表示，5月5日到5月25日集中施打，打完放疫苗假就是政策，當然下禮拜二也可以下達命令鼓勵線上教學，但學校要準備好，讓學校自己決定。

游認為，到產生抗體要2周，就算疫苗假5天回校上課，但抗體還沒出來，疫苗打了不是馬上變無敵鐵金剛，一個月在學校沒有任何保護不斷發生群聚，會有上萬名學生染疫，鼓勵就是有的學校放、有的學校不放，就是教育局不願承擔責任。

曾燦金強調，一上線啟動遠距教學就會喜愛，4月25日開過會家長老師意見兩極，他自己心中期盼鼓勵中小學遠距教學，但要兼顧現實面，去年是清零政策，現在共存。

游淑慧氣得痛批，不要騙人，今年狀況比去年嚴重，今年沒有三級國中為什麼停課，邏輯不通，「小學生確診超過2000人，教育局長要負責，我會把你送監察院，放任小學一直傳染」，場面相當火爆。

曾燦金事後受訪表示，公共政策要考慮要考慮平衡點，會一直修正，這周中學演練完之後，剛好下周有畢業考模擬考就恢復實體，要繼續演練也支持，小學疫情比較多一點，但意見也比較多，因為有防疫照顧假問題，政策慢慢起風以後，開始準備、安排。