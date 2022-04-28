本土疫情持續升溫，防疫指揮官、衛福部長陳時中更在昨（27日）預告今日確診將破1萬例，對此時常評論時事的精神科醫師蘇偉碩表示，台灣應立即執行「快閃式三級防疫」。

蘇偉碩今（28日）在臉書發文，表示「由於總統蔡英文和衛福部長陳時中過早放棄圍堵策略，而且堅持持續放寬防疫措施，疫情在北台灣已無法逆轉」。他指出，Omicron病毒的傳染能力比造成「西班牙流感」的病毒高出5倍，此種瘟疫宛若海嘯，「足以壓垮任何大都會的醫療體系！」。

對於台北市長柯文哲所提出的「軟封城」，蘇偉碩以「類固醇脈衝治療」舉例，指出該治療方式是「密集在短時間內提供患者大量的類固醇治療，然後減藥恢復正常用藥；主要的原理在於強力壓制危及身體重要器官與機能的自體免疫發炎反應，以保護生命」。

蘇強調，所謂「快閃式三級」原理與前述類似，當監測到疫情即將壓垮醫療量能前2~3週，即實施三級警戒兩週，「切斷病毒在社區的傳播鍊，之後恢復二級警戒以免防疫疲勞」。

蘇偉碩最後表示，「由於台灣民情積極防疫，只要政府宣布防疫措施升到三級（軟封城），民眾自然會加強個人防疫」，疫情曲線平穩之後，就無再升級四級防疫警戒的必要。