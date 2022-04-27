本土疫情持續升溫，今（27日）大增8千人確診，引起各界關注，至於何時單日本土會破萬人染疫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上秒回：「明天就過1萬了！」對此，東華大學教授施正鋒直言陳時中有如「印度神童」，並指他應該告訴大家的是，面對疫情，國家有哪些準備。

對於陳時中說本土確診病例破萬在即，施正鋒27日在中天節目《辣晚報》中表示，「他好像是印度神童，你知道嗎？」施正鋒認為，陳時中應該要告訴大家，國家有什麼樣的準備？不能怪第一線，「我有學生在萬華那邊支援」。

在這波疫情之下，施正鋒十分擔心醫護人員、小朋友和長者。他認為政府似乎是沒有準備的樣子，但有權力的人應該要負責，「現在他們一副說，你大人大種(台語俗語，意為老大不小)，要自主管理，就是自行負責那種感覺」，擺出放牛吃草、事不關己的樣子，老百姓卻是無所適從。

施正鋒直言，現在的情況有點像是「隨人顧性命」(台語俗諺，形容人遇到患難，以顧全自己為先)，並指自己1個月前收到通知，和確診者足跡重疊，於是他就用步行方式前往醫院採檢。不過，有親友向施正峰表示，他們的家人確診，但也沒有到醫院去，「他們家還有老人家」，也沒被通知要去快篩，於是又花了4000多塊錢自行跑去做PCR檢測。