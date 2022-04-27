國民黨醫療委會今（27）日指出，疫情之前，人人平等！如果陳時中可以允許醫療人員到府為特定人士PCR，那一般百姓可否全部比照辦理？如果可以，陳時中有站在辛勞的醫護人員處境著想嗎？

國民黨醫委會表示，猶記得全球疫情爆發之初，陳時中為了阻擋因春節前往大陸探親的臺灣人子女(尚未取得國籍)返台，便千方百計地找各種理由干擾，如今，看到光譜偏綠的自家媒體人有特權爭議，陳時中一樣很熱心地去找理由，只是他此次的目的卻是要幫忙「粉飾太平」。

國民黨醫委會認為，為了特定媒體權貴的採檢，竟讓穿著防護裝的醫療人員，千里迢迢地「專程到府」為其PCR，這難道是臺灣標準的防疫SOP嗎？如果陳時中可以默許這種特權，還有資格擔任大公無私的指揮官嗎？如果陳時中完全不顧民眾的感受，未來還有甚麼資格去要求市民遵守共同的規範嗎？更遑論現在民眾連快篩劑都不容易買到，竟看到還有人可以呼風喚雨，讓醫療人員專程到府PCR，市民心中會有多麼的不平、多麼的氣憤！？陳時中你的「小明意志」又在哪裡呢？

國民黨醫委會直言，民眾在意的點，不是醫師有無違反醫師法，而是陳時中身為防疫指揮官，應該樹立一個可供全國效法遵循的防疫典範，特別是「疫情之前，人人平等」，怎能因為是自己人，就有差別處遇？這樣的風骨，夠資格擔任父母官嗎？

國民黨醫委會強調，「魔鬼藏在細節裡」是目前最適合送給陳時中的警語，我們看看陳時中過去說，週五來不及批閱公文，結果導致現在疫情爆發的「泡泡破口」，再看看過去陳時中3+11方案導致的「諾富特破口」等等，都是因為過度自滿、輕忽細節所致！如今見疫情擴散難收尾，陳時中寄望透過「共存」賭上一把，卻才發現自己完全沒有備妥「疫苗、快篩劑、抗病毒藥」的「共存三寶」，只能說陳時中缺乏提醒自己不要忽略細節的能力，而面對一些他認為不重要、隱藏性的防疫細節，總是輕描淡寫而過，殊不知這些最終都會對臺灣產生嚴重且不利的影響。

國民黨醫委會呼籲，病毒當前，一個不注重細節的指揮官，容易作出錯誤的判斷，從而導致臺灣陷入疫情危機，本會呼籲陳時中要有魄力與勇氣去譴責這種不良的示範，去嚴禁這種負面的教材！