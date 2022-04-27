各縣市疫情延燒，桃園市長鄭文燦不斷呼籲，請企業廠商不要包車去到社區採檢站、醫院等做PCR，PCR應用於高風險的採檢。另外，26日華通電腦蘆竹廠有7名員工快篩陽性，其中5名為外籍移工，外界憂心如果依神準科技案計算，恐會暴增百人確診甚至破千，對此鄭文燦回應，確診數目前沒有破千。

華通電腦蘆竹廠26日有7名員工快篩陽性，分別為5名移工、2名本國籍員工，有確診者所處棟做PCR，其他2棟做快篩，該廠全部員工3370人採檢中。鄭文燦說，目前確診數沒有破千，其中1個廠有確診個案，另外2個廠則風險較小，上次和碩聯合有將近600多人確診，全數是無症狀患者，員工跟企業都不知道有染疫，但這次華通有些人有出現症狀，會盡力協助職場後續採檢。

鄭文燦說明，企業應有防疫指引跟應變計畫，必須要做好包括分艙分流、多次採檢、廠區清消作業，此外，人員實名制也都要掌握，有時候企業可能會雇用臨時工、契約工，或各廠之間有用交通車等調度，企業更應該要建立起實名制人員管理。

鄭文燦說，PCR能量現已滿載，1天採檢超過1萬2千人以上，各醫院也出現塞車的狀況，這段時間是快篩試劑吃緊、PCR量能也吃緊，雙重壓力下，他認為PCR應用在高風險採檢，快篩用於低風險採檢，這是必要的分流。快篩試劑很快會鋪貨到各個通路，民眾往後可以輕易取得快篩，更呼籲企業要建立起定期、常態化的採檢計畫。

5月1日前恐還是會有許多民眾買不到快篩試劑，鄭文燦回應，快篩試劑目前是用於居家隔離及輕症在家照護者，防疫關懷包裡面皆會附上。鄭文燦指出，疫情升溫後，聚餐型、宴客型活動都在大量減少中，戶外大型活動都要做好防疫措施，個人防疫部分，口罩戴好戴滿、疫苗打好打滿，人流較複雜的聚會，若非必要就不要參加。