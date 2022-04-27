本土單日確診數屢創新高，傳今日染疫人逼近9千例，與昨日公布的確診數6295例相比，暴增逾4成，疫情指揮中心於14時召開記者會，由指揮官陳時中親自說明。

疫情狂燒，各縣市的確診人數也不斷攀升，今日高雄市長陳其邁在議會接受市政質詢時，疑似因疫情嚴峻，緊急向議會告假，據了解，高雄今日本土暴增300例以上，與昨日新增的182例，增加近5成。

另外，也有不少醫師在網路PO出各大醫療院所急診室，大量民眾排隊篩檢情況，其中醫療粉專《搶救急診室》更分享一家中小型醫院的接診單，短短2個小時湧入44人採檢，引發網友驚嚇是「醫療崩壞前兆」。

陳時中直言，以疫情發展來看，月底單日就有可能破萬例，北市長柯文哲昨日也預估，北市5月4日確診數將達5千例、5月7日達1萬例、5月18日恐有50萬例，若今日本土單日新增近9千例，恐怕還沒有到4月30日，單日確診數就會破萬。