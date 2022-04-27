新冠肺炎疫情升溫，國台辦發言人馬曉光今指出，按照當前的新防疫模式，年底前會有400～700萬人感染的概率，如果死者中有家人，「還有什麼心思和底氣對中國大陸談防疫上的制度之爭？」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，中國大陸防疫數字很漂亮，現在他們也步入到，未來餓死的可能比病死的人多。對於制度之爭，「我們的想法就是見賢思齊，見不賢就不要齊」。

馬曉光指出，中國大陸是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的國家之一，去年經濟增長8.1％，今年1季度國內生產總值270178億元，同比增長4.8％。另按照當前台灣新防疫模式，年底前會有400萬到700萬人感染的概率，直言「如果這些死亡者中有你的家人，特別是老人和孩子，大家還有什麼心思和底氣對中國大陸談防疫上的制度之爭」？

陳時中今回應，中國大陸防疫數字很漂亮，不得不讓人佩服，現在他們也步入到，未來餓死的可能比病死的人多。大家對自己的國家，有好的地方、不好的地方，我們的想法就是見賢思齊，見不賢就不要齊。