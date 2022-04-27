新北市擬推動居隔轉型，改採0+7方案，中央是否會跟進？中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，若現在把全部防疫都放棄，NPI也不要，可能就是三個禮拜後45萬人確診，不希望台灣出現這麼陡的疫情曲線，希望仍藉由一定程度的控制，安然度過這一波疫情。

今起雙北地區有破兩萬人解隔離，地方首長柯文哲、侯友宜紛紛高喊中央無配套，讓第一線防疫人員忙翻。陳時中也再度喊話，起而行最要緊，畢竟現在已經改為7天措施，相對的工作量也減少，可能是這兩天有隔離者大量解格面臨制度轉換，因此才會較多人解隔。