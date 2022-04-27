本土疫情持續升溫，4月26日爆增6千人確診，今（27日）大增8千人確診，一口氣成長了30幾％，引起各界關住，不少民眾擔憂，按照這樣的速度，何時單日本土會破萬人染疫？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上秒回，明天就過1萬了！

陳時中指出，現在講求自主防疫，雖然精神上是自主，但若違規被查到，還是可以根據傳染病防治法開罰，但不希望走到這裡，防疫是全民一起，這一段時間內希望大家遵守指引，而不是採棄守式的防疫，一起度過難關。

另台北市政府近期預估，居家隔離縮短後，在沒有任何作為情況之下，預計5月4日北市單日確診恐有5000例，5月7日就達1萬例，5月18日達50萬例，必要時可能「軟性封城」。陳時中表示，柯市長提出的數目看起來蠻讓大家不安心的，不過以台灣的NPI、疫苗覆蓋率來看，防護力較高、疫情不會是無限往上、無限循環，要合併其他因素一起考慮。

對於北市府的試算，陳時中表示，我們來看看每日50萬例確診的情況，以人口來比較，美國疫情高峰時候130至170萬人確診，當地人口是我們的15倍，若疫情高起來應是每日10幾20萬，若以韓國人口情況估計則是每日最高30萬，我們需要理性來看。

陳時中表示，台灣的NPI措施，如口罩、勤洗手等，是全世界最好，可隔絕掉一部分的快速傳播。疫苗施打形成的保護力都比這些國家疫情開始時高出很多，我們目前是前段班。以現在的第3劑覆蓋率來說，都比這些國家高，防護力是比較好的。我覺得要考慮這個時間點，和他們的時間點的防禦能力。

「評估疫情的時候會有個高點，不會無限是往上、無限循環」。陳時中說，每日50萬人的算法是3～4天感染數成長1倍，我們現在也是4天多就1倍，感染的人越多，病毒碰到牆壁的機會也越多，到一個程度會慢慢趨緩，我想這樣的擔憂是他（柯文哲）自己的計算，但是要合併其他的因素來考慮。