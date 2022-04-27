世界衛生大會（WHA）下月登場，我方至今未收到邀請函，但往年均會派團在場外與友我國家交流，衛福部長陳時中之前曾規畫親赴日內瓦參與場外會議，對此，外交部次長俞大㵢今（27）天表示，是否辦理赴日內瓦還要評估，目前仍以國內疫情處理為優先。

第75屆WHA將於5月22日在日內瓦登場，陳時中之前曾規畫親赴日內瓦參加場外會議，並將走訪中東歐進行「感恩之旅」，向捐贈我國疫苗的立陶宛、愛沙尼亞等國致謝，但近期國內疫情大爆發，衛福部對於陳時中也持保留態度。

立法院外交及國防委員會今天審查外交部凍結的相關預算，民進黨立委趙天麟和國民黨立委吳斯懷等藍綠立委，對我國今年參與WHA狀況表示關切，詢問是否有收到邀請函？會否比照往年派出宣達團？

對此，俞大㵢表示，對於邀請函部分，目前仍在積極爭取中，不到最後一刻不會放棄。至於場外會議部分，外交部會與衛福部持續保持聯繫，做出最妥適安排，目前正逢國內疫情，會考量國內疫情狀況，決定是否辦理赴日內瓦，「這還要再評估」。

不過立委們認為，無論是否有收到邀請函，根據過去慣例，都會派出宣傳團在場外與友我國家進行交流，目前只剩不到1個月時間，如果要派團，包括飯店都要先預訂，詢問是否已有相關的準備？

俞大㵢表示，相關單位都有做一定的準備，將做出最好評估之後再來決定，會以衛福部為主，目前以處理國內疫情優先。