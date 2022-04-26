新冠肺炎本土案例屢創新高，在短短不到1個月內，確診就從單日個位數來到6000多例。中央防疫指揮官陳時中預估國內確診總人口可能高達350萬，醫生出身的台北市長柯文哲更直言上看700萬人。

2022年春夏這波疫情，可以說是全球大流行以來，台灣最嚴峻的防疫時刻。不過相較於去年造成萬人確診的5月疫情危機，使民進黨支持率重挫1成，蔡英文、蘇貞昌施政滿意度瀕臨死亡交叉，這次雖然確診數更多，但截至目前為止，卻尚未發生如2021年般的政治影響。

以美麗島電子報最新民調來看，從3到4月，不只蔡、蘇的滿意度僅微幅下滑，而更有63.9%的民眾滿意陳時中團隊的防疫政策和表現。即使未來幾個月確診暴增、疫情擴散，也只有26.7%的人認為有撤換陳時中的必要。從此來看，陳似乎沒有因此波疫情而受到太大影響。

同樣是確診暴增，去年遭到各方撻伐，今年卻乍看穩如泰山。會有如此差異，很可能與台灣民眾難以再接受清零的社會與經濟代價、疫苗接種已相當普及，還有國際發展趨勢有關。

不過無論原因為何，倘若陳時中的滿意度並未因此波確診暴增而重挫，那對陳、對民進黨來說，除了維持防疫量能外，另一項重要的議題，其實就是陳時中在年底地方選舉的角色。要辭去衛福部長參選嗎？如果要選，選哪呢？

其實早在此前，陳時中就已多次出入各社團、民間組織場合，包括商界、小英之友會，被視為在為選舉布局。而綠營政治人物像鄭文燦，更毫不避諱地稱陳在北北桃選哪兒都很強。此前媒體民調，更出現陳時中在桃園穩居第一、在台北微幅落後給蔣萬安的數據。

確實，挾帶防疫指揮官的經歷，讓陳時中具有知名度與空戰優勢，因此有直攻直轄市首長的能力。然而在疫情降溫可能需要3至6個月的情況下，陳就面臨極大的考驗，提早辭職參選，不只會被認為是為個人選舉利益拋棄全民健康安全，倘若繼任者處理失當造成疫情延燒，那更是政治核彈，直接左右選舉結果；但若等待階段性處理此波疫情才辭職參選，那可能就得面臨到極大的時程壓力，只有不到半年，甚至是更短的時間拚選舉了。

而宏觀來看，陳時中無論選擇先辭還是後辭，都不可避免地要回答：「為何要辭職參選」，也就是參選正當性的問題。如果防疫能做好，在全球疫情仍有不確定性的情況下，辭職選舉就有個人利益為重之嫌。這道題，很可能就是陳時中在這次選舉越不過去的檻。

而從ETtoday對台北市民最新的調查來看，包括有高達59%的民眾是不贊成陳時中卸下指揮官角色來參選台北市長；以及有快8成的市民擔心疫情擴散；甚至在限縮時點的情境之下，有55.6%的台北市民不滿意陳在「此波疫情」的防疫指揮表現。倘若陳時中辭職參選台北市長，恐怕也難以獲得台北市民認同。

近期可以看到綠營正在操作國民黨潛在台北市長參選人蔣萬安呈現頹勢的形象，但從ETtoday所呈現的市民意向來看，目前坊間民調所呈現陳時中的支持率，反倒可能因參選正當性受到質疑，影響中間選民觀感，而有結構性下降的潛在隱憂。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）