桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街。（吳家靖提供）

桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街。（吳家靖提供）

桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街，他說，天氣炎熱，看到鄉親展現超高熱情，也懇請大家給在地青年機會。

吳家靖說，萬委員人氣爆棚，許多買菜的婆婆阿姨們及攤販都搶著合影，連騎摩托車的阿伯一看到就趕緊停下笑著看鏡頭，也請大家給在地青年機會。