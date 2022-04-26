桃園議員擬參選人掃街 懇求給在地青年機會 14:462022/04/26 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街。（吳家靖提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街。（吳家靖提供） 桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街。（吳家靖提供） 桃園市議員桃園區擬參選人吳家靖26日在立委萬美玲陪同下，前往仁愛市場掃街，他說，天氣炎熱，看到鄉親展現超高熱情，也懇請大家給在地青年機會。 吳家靖說，萬委員人氣爆棚，許多買菜的婆婆阿姨們及攤販都搶著合影，連騎摩托車的阿伯一看到就趕緊停下笑著看鏡頭，也請大家給在地青年機會。 林佳龍夫人赴中二選區 陪同參選人掃街 台中雲林苗栗人選底定 民進黨盼翻轉藍營執政 #在地 #機會 #擬參選人 #掃街 #吳家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情翻轉經濟結構 賴清德：台灣面對新機會要迎頭趕上 14:432022/04/25 政治 AI入超跌區 長線進場機會再現 04:102022/04/26 投資理財 太平洋商業大樓四層售出 華岡集團總價11億購入 04:102022/04/26 產業特刊 裕隆集團「幸福輪轉手」累積愛的里程數 格上租車公益服務里程繞台逾650圈 10:422022/04/26 汽車情報-汽車新聞 擬參選人今起可收政治獻金 內政部提醒4訣竅捐得合法又安心 12:362022/04/25 政治 產經解析－A股機會令投資者難以忽視 04:102022/04/24 全球財經 「幸福輪轉手」累積愛的里程數 租車公益服務里程繞台逾650圈 10:532022/04/26 生活 何博文遭匡列無法替黃淑君助選 藝人楊烈、王瑞德陪掃街 21:462022/04/24 政治 蘇治芬力挺楊梅蕭立妍 市場沿路掃街拜票 17:482022/04/24 政治 2022和泰集團淨灘減塑全台總動員 11:262022/04/25 財經 富蘭克林華美：生技醫療產業 可攻可守 04:102022/04/26 專題周報 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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